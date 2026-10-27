Miguel Torres anuncia que el Congreso ahorró S/ 303 millones con medidas de austeridad

El presidente del Senado, Miguel Torres, junto al titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció la implementación de medidas de austeridad que, según informaron, han permitido un ahorro de 303 millones de soles. La iniciativa contempla la eliminación de alquileres y la racionalización de gastos, incluidos los relacionados con la contratación de personal.

Torres explicó que estas acciones buscan recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer el vínculo entre el Parlamento y la población. De acuerdo con Reto, las medidas responden a un consenso entre ambas cámaras y buscan reforzar la unidad institucional.

Desde Fuerza Popular, la iniciativa fue considerada una señal positiva de coordinación. Sin embargo, la diputada Indira Vilca, de Ahora Nación, señaló que el anuncio no elimina las diferencias políticas y legales que persisten entre la Cámara de Diputados y el Senado tras la controversia por la delegación de facultades legislativas.

PIDEN RETIRO DE "HUACOS ERÓTICOS"

De otro lado, la senadora Milagros Jáuregui solicitó al ministro de Cultura evaluar el retiro de los llamados “huacos eróticos” del espacio público en el distrito de Moche, La Libertad, para trasladarlos a un museo. La legisladora argumentó que la exposición de estas figuras podría afectar a los menores de edad.