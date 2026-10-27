Miguel Torres y Óscar Reto se estrechan la mano para reducir tensiones

Los presidentes de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, y de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, protagonizaron un apretón de manos en un intento por reducir las tensiones entre ambas cámaras del Congreso. Este gesto político se produjo tras las discrepancias generadas entre ambas cámaras por la aprobación de la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, una decisión que fue cuestionada desde un sector de la Cámara de Diputados.

Durante un pronunciamiento conjunto, ambos titulares anunciaron medidas de austeridad y reducción de gastos en el Parlamento. Torres sostuvo que las mesas directivas han eliminado alquileres y racionalizado recursos, lo que habría permitido generar ahorros de millones de soles. Por su parte, Reto destacó que la unidad entre ambas cámaras debe sustentarse en la búsqueda de consensos y en el respeto a la Constitución y a los principios de la bicameralidad.

Los recursos ahorrados, según señalaron los presidentes del Congreso, podrían orientarse a atender algunas de las principales necesidades del país, como la prevención ante el fenómeno de El Niño, el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención de emergencias por incendios forestales. El anuncio fue recibido de distintas maneras por los legisladores: mientras algunos consideraron positivo el acercamiento entre ambas cámaras, otros insistieron en que el saludo no elimina las diferencias políticas ni las cuestionamientos sobre el procedimiento seguido para aprobar las facultades.

CONTINÚA LA POLÉMICA

En ese contexto, algunos congresistas cuestionaron que durante el proceso de delegación de facultades se habría desconocido el reglamento parlamentario y disposiciones constitucionales. Además, recordaron que desde un sector de la Cámara de Diputados se anunció la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Senado. De esta manera, pese al gesto de acercamiento entre Torres y Reto, persisten las discrepancias sobre el procedimiento legislativo y las competencias de ambas cámaras.