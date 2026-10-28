Keiko Fujimori viaja a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y conocer su estrategia de seguridad

Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar alianzas estratégicas entre ambos países, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, viajó este miércoles en un vuelo comercial a El Salvador.

Las actividades oficiales se desarrollarán este jueves 29 y viernes 30 de octubre, con especial atención a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir la delincuencia organizada transnacional y enfrentar la inseguridad ciudadana.

Asimismo, la mandataria tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele, dialogar con autoridades gubernamentales y representantes del sector empresarial y conocer el funcionamiento de instalaciones penitenciarias de máxima seguridad.

KEIKO FUJIMORI SE REUNIRÁ CON NAYIB BUKELE

Según la agenda que tiene la mandataria en el país centroamericano, contempla un encuentro privado con Bukele, así como reuniones de trabajo orientadas a explorar oportunidades de cooperación en seguridad, justicia, salud, educación y turismo.

Como parte de las actividades, la presidenta tiene previsto realizar una visita técnica al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad de El Salvador.

COMITIVA MINISTERIAL ACOMPAÑA A LA PRESIDENTA

Por otro lado, según información proporcionada, la mandataria viajó acompañada por los ministros Carlos Espá, de Relaciones Exteriores; César Astudillo, del Interior; Ernesto Álvarez, de Justicia y Derechos Humanos; y Luis Dyer, de Salud. Además de Miriam Ponce, viceministra de Gestión Pedagógica, y Pedro Morales, director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), quienes buscan abordar posibles mecanismos de cooperación entre ambos países.