Senado aprueba reglamento para elegir magistrados del Tribunal Constitucional

El pleno del Senado aprobó el reglamento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), con 40 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones. La norma establece los criterios de evaluación y el sistema de puntajes que se aplicará a los postulantes al máximo órgano de interpretación de la Constitución.

El proceso contempla un total de 100 puntos. De estos, 70 corresponden a la evaluación curricular, distribuidos en formación académica (30 puntos), experiencia profesional (30) e investigación jurídica (10). Los 30 puntos restantes se asignarán a la entrevista personal.

La distribución del puntaje generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que consideraron excesivo el peso de la entrevista por su carácter subjetivo y plantearon reducirla a 15 puntos para priorizar criterios objetivos. Durante el debate también se produjo un intercambio entre el senador Jaime Quito y el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, sobre la posibilidad de que los magistrados sean elegidos mediante voto popular.

Piden evaluar continuidad de Catherine Palomino en Comisión de Justicia

Por otro lado, la bancada de diputados de Renovación Popular solicitó que Catherine Palomino evalúe dejar la presidencia de la Comisión de Justicia mientras duren las investigaciones relacionadas con las presuntas solicitudes de pagos indebidos a alcaldes y gobernadores regionales, atribuidas a un exasesor de la parlamentaria.