Congreso aprueba crédito suplementario de más de S/ 8 200 millones

El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen que autoriza créditos suplementarios por hasta S/ 8.228,4 millones para financiar acciones de prevención frente al fenómeno El Niño 2026-2027, impulsar la inversión pública y fortalecer la seguridad ciudadana, la salud y la educación, entre otras obligaciones del Estado.

La iniciativa obtuvo 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones en la Cámara de Diputados. En el Senado, recibió 37 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista Arbildo, explicó que los recursos se distribuirán en cuatro áreas: S/ 702,9 millones para prevenir los efectos de El Niño; S/ 2.308,6 millones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales; S/ 3.620,2 millones para inversión pública y equipamiento; y S/ 1.596,7 millones para cumplir obligaciones ineludibles.

Cuestionamientos por compra de aviones caza

El debate parlamentario se prolongó por más de tres horas y estuvo marcado por cuestionamientos de legisladores sobre la distribución de los recursos, especialmente por la asignación de fondos para la adquisición de aviones caza.