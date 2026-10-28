Poder Judicial inspecciona vivienda donde Vladimiro Montesinos podría cumplir el resto de su condena

Representantes del Poder Judicial inspeccionaron una vivienda ubicada en el distrito de San Isidro, donde el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos podría residir si se aprueba su solicitud para cumplir el resto de su condena fuera de la Base Naval del Callao, bajo medidas de vigilancia judicial.

Montesinos, quien cumplió 81 años en mayo, busca acogerse a la Ley N.° 32181 que contempla medidas humanitarias para sentenciados mayores de 80 años. Su abogado indicó que están a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía y de la decisión de la Tercera Sala correspondiente.

De acuerdo con su defensa, si la solicitud recibe una respuesta favorable, Montesinos podría salir de la Base Naval alrededor del 15 de noviembre. Sobre la inspección del inmueble, el abogado afirmó que no se encontraron observaciones negativas, aunque reconoció que la vivienda no cuenta con lasmismas condiciones de seguridad que un establecimiento penitenciario.

DECISIÓN PENDIENTE

Asimismo, el abogado no descartó que Montesinos pueda brindar asesoría al Gobierno en materia de lucha contra el crimen organizado si fuera convocado. Señaló que estaría dispuesto a poner sus conocimientos al servicio del país de manera honoraria. La decisión sobre su eventual salida de la Base Naval del Callao aún está pendiente de evaluación por las autoridades competentes.