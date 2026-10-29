Crisis en Ahora Nación: César Holguín renuncia a la vocería de bancada

El diputado César Holguín renunció a la vocería titular de la bancada de Ahora Nación debido a discrepancias con las decisiones adoptadas por la mayoría del grupo parlamentario. A esta decisión se sumó la renuncia de la vocera alterna, Indira Huilca, lo que generó cuestionamientos sobre posibles diferencias internas en la agrupación liderada por Alfonso López Chau.

En su carta de renuncia, Holguín explicó que su decisión responde a razones estrictamente políticas. El parlamentario, elegido por la región Cusco, señaló que se opuso al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y respaldó la censura del ministro del Interior, posiciones que no coincidieron con las adoptadas por la mayoría de su bancada.

Por su parte, Alfonso López Chau consideró que la renuncia a la vocería fue una decisión adecuada ante las diferencias de postura. El líder de Ahora Nación sostuvo que los desacuerdos dentro de un partido son parte de la dinámica política y no necesariamente implican una ruptura.

En tanto, el diputado Harvey Colchado descartó que la decisión de Holguín represente un alejamiento de la bancada. Según indicó, las discrepancias se limitan a temas puntuales y no suponen necesariamente un distanciamiento del proyecto político.

MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA MINISTRO DE EDUCACIÓN

Sobre la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, esta quedó sin efecto al no reunir las firmas requeridas. La iniciativa buscaba que el titular del sector respondiera sobre la vulnerabilidad de los centros educativos ante el fenómeno de El Niño y por cuestionamientos relacionados con viajes al extranjero en los que habría coincidido con la excongresista Tania Ramírez.