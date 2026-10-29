Keiko Fujimori anuncia construcción de megacárcel al estilo Bukele

ACTUALIZACIÓN

La presidenta Keiko Fujimori anunció este jueves que su Gobierno construirá dos nuevos establecimientos penitenciarios en el Perú, adicionales a los seis que ya se encuentran en construcción. Uno de los proyectos estará inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel impulsada por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

El anuncio se realizó durante su visita oficial a El Salvador, donde Fujimori recorrió las instalaciones del CECOT y sostuvo reuniones con su homólogo Nayib Bukele. La propuesta busca incorporar la experiencia del modelo penitenciario salvadoreño a la política carcelaria peruana.

NOTA ORIGINAL

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, fue recibida este jueves por su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la residencia presidencial de San Salvador, donde se realizó una ceremonia protocolar con honores de Estado como parte de su visita oficial al país centroamericano.

La actividad comenzó con una ceremonia en el frontis de la residencia presidencial, que contó con una alfombra roja y la presencia de efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas de El Salvador. Ambos mandatarios participaron en la entonación de los himnos nacionales de sus respectivos países y posteriormente saludaron a escolares del colegio República del Perú en El Salvador.

Tras el acto protocolar, los jefes de Estado presentaron a los integrantes de sus respectivas delegaciones ministeriales antes de ingresar al despacho presidencial para desarrollar la reunión de trabajo.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales e intercambiar experiencias de cooperación en temas como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, seguridad ciudadana, política carcelaria, crecimiento económico, comercio, salud y educación.

DELEGACIÓN PERUANA

La delegación peruana está integrada por el canciller Carlos Espá y los ministros del Interior, César Astudillo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y de Salud, Luis Dayer. También participan representantes de los sectores Educación y Desarrollo e Infraestructura.

La agenda contempla reuniones conjuntas entre los gabinetes ministeriales y un encuentro privado entre Fujimori y Bukele. La visita se desarrolla en el marco de las actividades oficiales de la mandataria peruana en El Salvador, tras su llegada a San Salvador la noche anterior.