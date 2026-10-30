Keiko Fujimori y Bukele: congresistas opinan sobre modelo de seguridad

La visita de Keiko Fujimori a El Salvador y su reunión con el presidente Nayib Bukele generaron diversas reacciones en el Congreso. Durante el encuentro, el mandatario salvadoreño señaló que no sería adecuado copiar directamente su modelo de seguridad en el Perú, debido a las diferencias entre ambas realidades. Sin embargo, ofreció compartir las estrategias que han dado resultados en su país.

Algunos legisladores consideraron importante conocer la experiencia salvadoreña, pero insistieron en que cualquier medida debe responder a las características de la delincuencia en el Perú. Asimismo, pidieron que la visita no se limite a un gesto político y que se traduzca en propuestas concretas para combatir la inseguridad ciudadana.

Penales paralizados generan preocupación

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las obras penitenciarias inconclusas. Durante el informe se recordó que existen cinco proyectos de penales paralizados en Chincha, Ica, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca, situación que genera preocupación por los recursos públicos comprometidos.

Los parlamentarios señalaron que se debe priorizar la culminación de estas infraestructuras antes de impulsar nuevos proyectos. También advirtieron que la paralización provoca el deterioro de los materiales y la pérdida de inversiones, por lo que pidieron aprovechar las experiencias de El Salvador y adoptar medidas que contribuyan a enfrentar la criminalidad en el país.