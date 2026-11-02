Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por hechos ocurridos entre 2021 y 2022

Las bancadas de Juntos por el Perú y Obras presentaron un proyecto de ley que propone otorgar una amnistía a personas investigadas, procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022.

La iniciativa podría beneficiar al expresidente Pedro Castillo, así como a otros exfuncionarios, entre ellos Betssy Chávez y Aníbal Torres. La propuesta plantea como fundamentos la reconciliación nacional y la pacificación del país. El proyecto aún debe seguir el trámite legislativo correspondiente y podría ser evaluado por la Comisión de Justicia.

CUESTIONAMIENTOS

La iniciativa generó cuestionamientos de representantes políticos, quienes señalaron que el país enfrenta otros desafíos, como la inseguridad ciudadana y los efectos de las condiciones climáticas. Por su parte, el congresista Marlon Aguirre, cuya firma aparece en el documento, indicó que no estaría de acuerdo con que la propuesta sea debatida en el fondo.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el proceso de vacancia de Castillo no habría cumplido con los votos necesarios, argumento que forma parte de su posición política.