Partido Cívico Obras anuncia reorganización a nivel nacional

El Partido Cívico Obras anunció un proceso de reorganización y reestructuración a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer su organización interna. El pronunciamiento fue firmado por el presidente de la agrupación, Ricardo Belmont, y el secretario general, el senador Daniel Barragán.

El anuncio generó interrogantes sobre un posible cambio en la línea política del partido y sus vínculos con otras organizaciones. Sin embargo, Barragán aseguró que la medida responde únicamente a asuntos internos y descartó que esté relacionada con evaluaciones sobre otras agrupaciones políticas o con eventuales modificaciones en sus alianzas.

La decisión se produce semanas después de que Obras votara de manera distinta al resto de la coalición opositora durante la aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo. Este hecho alimentó las especulaciones sobre un posible cambio de postura en el Congreso bicameral.

CONTROVERSIA

Asimismo, el anuncio ocurre luego de la controversia por la designación de la hermana de Daniel Barragán en un cargo de asesoría vinculado al sector Salud, nombramiento que posteriormente quedó sin efecto. En aquella oportunidad, el senador sostuvo que su familiar decidió renunciar ante la presión mediática y política.