Debate por proyecto que busca regular precios de medicamentos en clínicas privadas

El proyecto de ley que busca regular los precios de los medicamentos en clínicas privadas ha generado un debate entre sus promotores y especialistas del sector salud. La iniciativa apunta a transparentar los costos y facilitar el acceso de los pacientes a estos productos.

La propuesta contempla utilizar como referencia el observatorio de precios de medicamentos de Digemid. Sin embargo, expertos advierten que esta herramienta fue creada para informar a los consumidores y no para establecer los valores que deben cobrar los establecimientos de salud.

Advierten posibles efectos en las clínicas privadas

Desde el sector salud señalan que una regulación de este tipo podría repercutir en los costos de otros servicios médicos y afectar especialmente a las clínicas de menor tamaño. Como alternativa, plantean promover una mayor competencia para impulsar precios más accesibles.

Por su parte, el congresista que promueve el proyecto sostiene que la libertad de empresa tiene límites cuando están en riesgo derechos como la salud y la seguridad pública. Mientras continúa la discusión, los pacientes esperan acceder a medicamentos a precios razonables y recibir atención oportuna.