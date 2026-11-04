¡Lo dejan a la suerte! alcalde es elegido con una moneda de 1 sol en Puno

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, ocurrió un caso muy particular en el distrito de Conima, en Puno, donde el alcalde fue definido a suerte, por una moneda de 1 sol.

Los candidatos Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, y Salomino Mamani Quispe, de País para Todos, quedaron empatados con 671 puntos, ante ello, el Jurado Electoral Especial de Huancané procedió a definirlo con un sorteo, el cual se realizó este 4 de noviembre.

En medio de una audiencia pública, que fue transmitida en los canales de YouTube del Jurado Electoral Especial, se dio por ganador a Rubén Quispe, que escogió el lado sello de la moneda y la suerte lo acompañó: “ha sido emocionante e histórico para mí. Ahora me queda trabajar por mi pueblo. El objetivo siempre era ganar”, manifestó el nuevo alcalde de Conima.

ESTIPULADO EN LA LEY

Esta modalidad de escoger al siguiente alcalde, en caso de empate, a través de lanzar una moneda al aire, se encuentra estipulado en el marco de la ley electoral, en el numeral 6, en el artículo 26.