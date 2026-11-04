¿Cómo van los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori? Especialista analiza su gestión

A cien días del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, el analista político Henry Rafael señaló que el Ejecutivo debe comenzar a ejecutar medidas concretas frente a las principales demandas ciudadanas, especialmente en materia de seguridad y prevención ante el fenómeno de El Niño.

Durante una entrevista con 24 Horas, Rafael sostuvo que los primeros meses pudieron servir para evaluar la situación del Estado y las condiciones de gestión de cada ministerio. Sin embargo, indicó que la ciudadanía espera ahora acciones inmediatas y una mayor eficiencia del Gobierno.

CONGRESO BICAMERAL

En cuanto al Congreso bicameral, cuestionó la falta de productividad legislativa y consideró que las confrontaciones políticas dificultan el trabajo en favor del país. Asimismo, afirmó que la oposición debería priorizar el diálogo y evitar una postura de obstrucción frente a las iniciativas del Ejecutivo.

El analista también señaló que la presidenta no tendría entre sus opciones el cierre de la Cámara de Diputados y destacó la importancia de construir acuerdos entre las fuerzas políticas. Finalmente, estimó que diciembre podría marcar una etapa de mayor dinamismo gubernamental, con medidas orientadas a atender las demandas de la población.