24 Horas Edición Medio Día

04/11/2026

¿Cómo van los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori? Especialista analiza su gestión

El analista político Henry Rafael evalúa las principales decisiones de su gestión, los avances alcanzados y los desafíos que enfrenta el Ejecutivo.



A cien días del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, el analista político Henry Rafael señaló que el Ejecutivo debe comenzar a ejecutar medidas concretas frente a las principales demandas ciudadanas, especialmente en materia de seguridad y prevención ante el fenómeno de El Niño.

Durante una entrevista con 24 Horas, Rafael sostuvo que los primeros meses pudieron servir para evaluar la situación del Estado y las condiciones de gestión de cada ministerio. Sin embargo, indicó que la ciudadanía espera ahora acciones inmediatas y una mayor eficiencia del Gobierno.

CONGRESO BICAMERAL

En cuanto al Congreso bicameral, cuestionó la falta de productividad legislativa y consideró que las confrontaciones políticas dificultan el trabajo en favor del país. Asimismo, afirmó que la oposición debería priorizar el diálogo y evitar una postura de obstrucción frente a las iniciativas del Ejecutivo.

El analista también señaló que la presidenta no tendría entre sus opciones el cierre de la Cámara de Diputados y destacó la importancia de construir acuerdos entre las fuerzas políticas. Finalmente, estimó que diciembre podría marcar una etapa de mayor dinamismo gubernamental, con medidas orientadas a atender las demandas de la población.


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