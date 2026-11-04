Congreso bicameral: ¿qué balance deja tras sus primeros 100 días?

A cien días de la implementación del Congreso bicameral, legisladores de distintas bancadas realizaron un balance de la labor parlamentaria, marcada por cuestionamientos a la producción legislativa y diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado.

El senador de Fuerza Popular, Carlos Mesía, reconoció que el balance no es positivo y señaló que durante este periodo solo se aprobaron dos leyes: la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo y un crédito suplementario. Asimismo, sostuvo que el Senado espera que la Cámara de Diputados presente nuevas iniciativas.

OPOSICIÓN

Desde la oposición, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, pidió reanudar las acciones de fiscalización al Gobierno, especialmente sobre la gestión del ministro del Interior, César Astudillo. La legisladora cuestionó los resultados en materia de seguridad ciudadana y consideró que, de no mejorar su desempeño, el ministro debería dar un paso al costado.

En tanto, el diputado Fernando García, de Buen Gobierno, planteó que los integrantes de la Cámara Baja acaten una huelga hasta que se definan las atribuciones del Senado. La propuesta generó discrepancias entre los propios legisladores. Por su parte, desde Juntos por el Perú se mencionó la posibilidad de presentar una iniciativa para modificar el reglamento del Congreso y mejorar la coordinación entre ambas cámaras.