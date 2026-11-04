Jurado Electoral Especial de Ica rechaza proclamar a alcalde que postuló como primer regidor

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica proclamó a Rita del Carmen Guerrero Cajo como alcaldesa del distrito de San Juan Bautista para el periodo municipal 2027-2030, luego de que Renovación Popular Perú obtuviera la mayor votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La candidata ocupaba el segundo lugar en la lista de regidores de dicha organización política, mientras que el actual burgomaestre, Jorge Luis Quispe Saavedra, postuló como primer regidor.

Mediante la Resolución N.° 01874-2026-JEE-ICA0/JNE, emitida el 3 de noviembre, el organismo electoral determinó que era inejecutable proclamar a Quispe Saavedra como alcalde, debido a que ello habría supuesto su continuidad inmediata en el cargo, en contravención del artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe la reelección inmediata de las autoridades municipales. La decisión fue adoptada por mayoría.

El caso tiene como antecedente la renuncia de Juana del Socorro Quispe Quijaite, hija del actual alcalde, quien inicialmente encabezaba la candidatura municipal de Renovación Popular Perú. Su renuncia fue presentada el 27 de julio y aceptada por el JEE. Posteriormente, la agrupación política ganó las elecciones distritales del 4 de octubre con 1.510 votos, equivalentes al 30,754 % de la votación.

Para sustentar su decisión, el colegiado consideró que la prohibición constitucional también busca impedir que una autoridad municipal consiga permanecer en la alcaldía mediante una candidatura a regidor y la posterior renuncia de quien postula a la máxima autoridad distrital. En ese sentido, precisó que su resolución no anula los votos obtenidos por Renovación Popular Perú, sino que establece la imposibilidad constitucional de proclamar a Quispe Saavedra como alcalde. El actual burgomaestre sí será proclamado como primer regidor, cargo al que postuló.

PRIMER ANTECEDENTE

La decisión contó con el voto en contra de la magistrada Hilda Graciela Montes Navidad, quien sostuvo que la prohibición constitucional se aplica únicamente cuando un alcalde vuelve a postular al mismo cargo y, por tanto, consideró que Quispe Saavedra debía ser proclamado alcalde. Este caso constituye el primer antecedente de rechazo a una modalidad de reelección encubierta identificada durante el proceso electoral, en el que la cobertura de RPP detectó más de 60 casos de alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores en los comicios de 2026.