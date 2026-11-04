Presidenta Keiko Fujimori entrega terrenos para construir dos nuevos penales en Huacho

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó la entrega de dos terrenos estatales de aproximadamente 2,600 hectáreas en Huacho, destinados a la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios. La medida busca ampliar la infraestructura carcelaria y fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Durante la ceremonia, realizada en el penal Ancón I, la mandataria destacó el trabajo conjunto de las instituciones del Ejecutivo y exhortó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, a impulsar la construcción de los recintos con rapidez, eficiencia y las condiciones de seguridad necesarias.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, reafirmó el compromiso de su sector con la transferencia de los terrenos. En tanto, Álvarez señaló que la construcción de nuevos penales forma parte de las acciones del Gobierno para enfrentar el crimen organizado y mejorar el sistema penitenciario.

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PRODUCTIVOS

Fujimori también resaltó la importancia de incorporar talleres productivos en los nuevos establecimientos, con el objetivo de promover el aprendizaje de oficios y la resocialización de los internos. Esta iniciativa se enmarca en el programa “Cero Ocio”, que busca fomentar el trabajo y la capacitación durante el cumplimiento de las penas.

Asimismo, la jefa de Estado inspeccionó el nuevo módulo de control de acceso del penal Ancón I, equipado con detectores de metales, tecnología de inspección corporal y equipos de rayos X para revisar paquetes. Estas medidas forman parte de las acciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia.

El Ejecutivo también informó que continuarán las intervenciones para impedir el ingreso de objetos prohibidos y deshabilitar antenas ilegales que facilitan el acceso a internet en los penales.