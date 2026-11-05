¿Por qué suben los precios de los alimentos? Ministro de Economía explica las causas

El incremento en los precios de alimentos de la canasta básica continúa afectando a las familias peruanas. Según información, la inflación en Lima Metropolitana pasó de cerca de 4% en septiembre a 5,25% en octubre, impulsada por el encarecimiento de productos como la arveja, el choclo, la zanahoria y la papa amarilla.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, atribuyó el aumento a dos factores: el encarecimiento de los combustibles a nivel internacional, asociado al conflicto en el Golfo Pérsico, y los efectos del fenómeno de El Niño.

El titular del MEF sostuvo que el crecimiento del empleo puede contribuir a que las familias enfrenten el alza de los alimentos. En ese sentido, señaló que el empleo en Lima creció 6% durante el trimestre reportado y que el desempleo se encuentra en niveles mínimos históricos.

Aumento del sueldo mínimo

También se consultó sobre el incremento de la remuneración mínima vital anunciado por el Gobierno. El aumento de S/ 170 fue previsto en dos partes: un primer tramo de S/ 100, aplicado en octubre, y un segundo incremento programado para abril. Cuba indicó que el primer aumento busca ayudar a los trabajadores a afrontar el incremento del índice de precios al consumidor.