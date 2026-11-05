Gobierno y Fiscalía acuerdan reforzar operativos contra el crimen organizado

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunió con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para coordinar acciones frente a la criminalidad. En el encuentro también participaron el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular de Justicia, Ernesto Álvarez.

Buscan fortalecer investigaciones y rastrear dinero ilegal

Entre los acuerdos figura garantizar la participación de representantes del Ministerio Público en los operativos policiales, con el objetivo de asegurar que las intervenciones y detenciones se desarrollen conforme a ley y permitan construir investigaciones sólidas.

Las autoridades señalaron que la finalidad no es únicamente concretar capturas, sino lograr que los casos cuenten con los elementos necesarios para obtener condenas contra los detenidos por delitos.

Asimismo, acordaron impulsar las indagaciones sobre el origen de los recursos ilícitos de las organizaciones criminales y las rutas que utilizan para almacenar y movilizar ese dinero.

Además, se anunció una próxima reunión con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para continuar la coordinación entre las instituciones y reforzar las acciones contra la criminalidad.