Keiko Fujimori inspeccionó albergues en Piura ante riesgo de lluvias por el fenómeno El Niño

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Piura junto a varios ministros para supervisar las medidas de prevención frente a las lluvias. Durante su recorrido visitó el albergue Los Algarrobos, donde se instalaron carpas con capacidad inicial para 125 personas afectadas por las precipitaciones.

La mandataria informó que se tienen identificados 220 puntos para habilitar albergues, según las necesidades que se presenten. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a no arrojar basura a los ríos y participar en las jornadas de limpieza para evitar mayores riesgos.

Por otro lado, anunció que se priorizarán los trabajos en el aliviadero de Chutuque para facilitar la salida del agua del río Piura. Las labores estarán a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, el sector público y empresas privadas, con una intervención aproximada de 18 kilómetros.

Finalmente, la presidenta pidió a los padres de familia llevar a sus hijos de entre 10 y 20 años a vacunarse contra el dengue. Además, señaló que se destinarán recursos para financiar cinco proyectos que permanecen paralizados en la provincia de Piura.