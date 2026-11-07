Keiko Fujimori tras suscribir nuevos lineamientos escolares: Es fundamental que el orden regrese a las aulas

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, suscribió el decreto supremo que aprueba los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la educación básica, al sostener que la norma constituye una herramienta fundamental para recuperar el orden en los colegios.

Durante el acto oficial, realizado en la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, situada en el distrito de San Isidro, la mandataria recordó que en octubre anunció la presentación de este marco regulatorio y la prepublicación de su reglamento.

En su intervención, la jefa de Estado indicó que la propuesta inicial recibió más de 6 mil recomendaciones de diversos sectores antes de su promulgación definitiva. Asimismo, citando las palabras del ministro Chang al referirse a los docentes como los "segundos padres de familia", afirmó que la comunidad educativa recibió favorablemente el retorno de la disciplina escolar tras considerar que el cuerpo docente había perdido el respeto y quedado relegado durante los últimos 15 años.

Medidas específicas y retorno de evaluación de 0 a 20

Entre las principales disposiciones normativas del Ministerio de Educación, destacan la tipificación explícita de faltas leves y graves, la prohibición del uso de teléfonos celulares en los salones de clase y el restablecimiento del sistema de calificación vigesimal. Respecto a este último punto, la mandataria explicó que las notas volverán a evaluarse en una escala de 0 a 20 e irán acompañadas de observaciones por parte de los profesores.

Finalmente, Fujimori Higuchi sostuvo que este esquema de evaluación facilitará la interpretación del rendimiento académico entre docentes, estudiantes y padres de familia. Según manifestó la jefa de Estado, el retorno a la escala numérica combinada con comentarios de los docentes permitirá un proceso informativo más práctico, didáctico y directo para toda la comunidad escolar.