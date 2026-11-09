¿Qué pasará con la alcaldía de Lima? Incertidumbre marca el proceso de transferencia

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que Jeanette Alonzo asuma la alcaldía de Lima ha generado incertidumbre sobre el proceso de transferencia de la gestión municipal. La regidora de Renovación Popular deberá conformar su equipo de transferencia dentro de los tres días posteriores a la proclamación oficial de los resultados y la entrega de credenciales.

De acuerdo con la información difundida, el equipo de transferencia de la gestión saliente, encabezada por Renzo Reggiardo, ya se encuentra conformado y se habrían realizado conversaciones preliminares con Rafael López Aliaga para coordinar el cambio de administración.

Sin embargo, la situación permanece pendiente de la proclamación oficial del JNE, debido a que López Aliaga ha presentado acciones legales contra integrantes del organismo electoral y cuestionado la decisión que le impediría asumir la alcaldía.

Renzo Reggiardo cuestiona al sistema electoral

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su preocupación por la falta de resultados oficiales y señaló que todavía no tiene certeza sobre quién recibirá el cargo al término de su gestión. Asimismo, pidió que se declare en reorganización el sistema electoral y calificó de deficiente el desarrollo del proceso, tanto por la demora en el conteo de votos como por los pronunciamientos relacionados con el reconocimiento de las autoridades electas.