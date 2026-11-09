Congreso dividido por decisión del JNE que impediría a López Aliaga asumir la alcaldía de Lima

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de impedir que Rafael López Aliaga asuma la alcaldía de Lima continúa generando reacciones en el Congreso de la República. La medida establece que quienes ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediatamente anterior no pueden volver a ocupar el cargo mediante sucesión.

Desde Renovación Popular, la congresista Roxana Rocha expresó su respaldo a López Aliaga y señaló que la denuncia penal contra el titular del organismo electoral era una medida que ya se esperaba. El exalcalde ha anunciado acciones legales por presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, el congresista de Fuerza Popular Jaime Avenzo cuestionó la actuación del JNE y sostuvo que la restricción debió aclararse antes del inicio de la contienda electoral. A su juicio, los electores debían conocer previamente quiénes estaban habilitados para asumir la alcaldía.

Jeanette Alonzo sería la sucesora

Ante el impedimento de López Aliaga, Jeanette Alonzo figura como la siguiente integrante habilitada de la lista de Renovación Popular para asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima. Alonzo es economista, cuenta con una maestría en Finanzas Corporativas y actualmente se desempeña como regidora durante el periodo municipal 2023-2026. Además, ocupa el cargo de gerente de Finanzas de Renovación Popular.