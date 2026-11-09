Ministro de Justicia brinda detalles sobre decretos aprobados por el Gobierno

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, explicó los alcances de tres decretos legislativos aprobados por el Gobierno, entre los que destacan los cambios en la aplicación de la legítima defensa y las sanciones contra quienes colaboren con organizaciones dedicadas a la extorsión.

En entrevista para 24 Horas Central, el titular de Justicia señaló que, con la nueva disposición sobre legítima defensa, será el Ministerio Público el encargado de demostrar si una persona se excedió al defenderse de un ataque. Además, explicó que ahora prevalecerá el principio de racionalidad sobre el de proporcionalidad.

¿Qué cambios establece el decreto sobre la legítima defensa?

Álvarez Miranda indicó que una persona que es atacada no siempre tiene tiempo ni tranquilidad emocional para elegir un medio de defensa equivalente al utilizado por su agresor. Por ello, sostuvo que se presumirá que actuó correctamente y corresponderá al fiscal demostrar lo contrario si considera que hubo una conducta indebida.

Asimismo, el ministro precisó que quienes presten sus cuentas bancarias para recibir dinero producto de extorsiones o se encarguen de retirar esos fondos serán considerados parte de la organización criminal. De esta manera, también tendrán responsabilidad penal por colaborar con las actividades delictivas.