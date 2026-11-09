Alcalde de Lima cuestiona situación provocada por fallo del JNE

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establece que los exalcaldes inscritos como primeros regidores no podrán asumir nuevamente la alcaldía si el titular de la fórmula edil renuncia o queda vacante. La decisión ha generado incertidumbre sobre quién asumirá el gobierno municipal en determinados casos, entre ellos el de la capital.

Reggiardo manifestó que espera que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publique los resultados oficiales para iniciar el proceso de transferencia con los representantes de la autoridad electa. Sin embargo, calificó de vergonzosa la situación actual, debido a que todavía no existe claridad sobre quién será su sucesor en la Municipalidad de Lima.

"Hay que declarar en reorganización el sistema electoral", expresó el burgomaestre, quien cuestionó los recientes pronunciamientos de las autoridades electorales y sostuvo que el país necesita instituciones que garanticen mayor claridad durante los procesos electorales. Mientras tanto, Rafael López Aliaga anunció que denunciará al presidente del JNE, a quien acusó de presuntas irregularidades y omisión de funciones.

¿QUIÉN ASUMIRÁ LA ALCALDÍA?

Por su parte, el organismo electoral precisó que López Aliaga no podrá asumir la alcaldía de Lima bajo el mecanismo de sucesión contemplado en su pronunciamiento. En caso de renuncia o vacancia del titular, el cargo será ocupado por el siguiente regidor de la lista. Asimismo, se informó que, una vez proclamados los resultados oficiales, la autoridad electa tendrá tres días para conformar el comité de transferencia e iniciar el proceso correspondiente.