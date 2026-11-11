Senado aprueba viaje de Keiko Fujimori a Japón y China del 15 al 21 de noviembre

El Senado aprobó la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a Japón y China del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de cumplir actividades relacionadas con el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La decisión fue respaldada por 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Sin embargo, el permiso generó cuestionamientos debido a que la mandataria se ausentará del país mientras el papa León XIV todavía desarrolla actividades oficiales en territorio peruano.

Durante el debate, algunos legisladores expresaron su desacuerdo con el momento elegido para realizar el viaje y pidieron a Fujimori permanecer en el país hasta que concluya la visita del pontífice. Desde la oposición se cuestionó que la presidenta haya invitado al máximo representante de la Iglesia católica y que posteriormente tenga previsto salir del Perú antes de finalizar su agenda. Otros parlamentarios defendieron la importancia de las responsabilidades internacionales del Gobierno.

La bancada de Buen Gobierno también cuestionó la coordinación de la agenda presidencial y atribuyó al canciller Carlos Espá una presunta falta de articulación entre las actividades internacionales y la visita papal. Asimismo, anunció que someterá al ministro de Relaciones Exteriores a un proceso de control político para que explique las circunstancias de la programación del viaje y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

GALARRETA SERÁ ENCARGADO

En respuesta, el canciller Carlos Espá señaló que la presidenta tiene responsabilidades de Estado y que ha encargado al jefe del Gabinete, Luis Galarreta, y a su persona permanecer en el país durante el último día de las actividades del papa León XIV. De esta manera, Keiko Fujimori quedó autorizada para viajar a Japón y China un día antes de que finalice la visita del sumo pontífice al Perú.