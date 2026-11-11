Canciller Carlos Espá gestiona repatriación de peruanos de Rusia

El canciller Carlos Espá anunció que el Gobierno peruano realiza gestiones para repatriar a los compatriotas que se encuentran en Rusia y que habrían sido reclutados por organizaciones criminales transnacionales para participar en el conflicto armado contra Ucrania. Según informó, alrededor de 450 peruanos permanecen en ese país, muchos de ellos tras firmar contratos que desconocían y que terminaron involucrándolos en las fuerzas armadas rusas.

El ministro señaló que ya se logró la repatriación de 14 peruanos y que está prevista la llegada de los restos de otros compatriotas fallecidos. Precisó que cinco urnas llegarán en los próximos dos o tres días y que posteriormente se trasladarán otras cuatro. En total, indicó que son 18 los peruanos fallecidos cuya repatriación se viene gestionando con las autoridades rusas.

Respecto a la situación de los heridos y desaparecidos, Espá informó que se acordó agilizar las visitas de las autoridades consulares peruanas a los hospitales para verificar el estado de los compatriotas afectados. Asimismo, reveló que existen 181 peruanos desaparecidos y que, tras las coordinaciones con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se presentarán los nombres, identidades y documentos de los ciudadanos para conocer si están vivos, fallecieron o continúan sin ser ubicados.

RESPONDIÓ POR SU VIAJE A RUSIA

Finalmente, el canciller respondió a los cuestionamientos por su reciente viaje a Rusia y defendió la importancia de realizar personalmente las gestiones diplomáticas para atender la situación de los peruanos. Sostuvo que el Gobierno debe velar por la vida de todos sus ciudadanos, especialmente de quienes se encuentran en una situación vulnerable en medio del conflicto. También manifestó que la visita del papa León XIV al Perú será un bálsamo para todos los compatriotas.