Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, afirmó que asumirá la alcaldía de la capital si el Jurado Nacional de Elecciones decide entregarle las credenciales. La declaración se produjo durante una conferencia de prensa de su partido, en medio de la incertidumbre sobre quién encabezará finalmente la próxima gestión municipal. La candidata aseguró que asumiría el cargo con responsabilidad, dedicación y respeto a la ley.

“Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”, sostuvo Jeanette Alonzo, quien manifestó su disposición a asumir el compromiso si Rafael López Aliaga no recibe las credenciales. Sus declaraciones generaron sorpresa entre integrantes de Renovación Popular, debido a que la agrupación mantiene su respaldo al líder del partido y cuestiona la posibilidad de que otra persona ocupe el sillón municipal.

La senadora Lourdes Alcorta, vocera de la bancada, señaló que los votantes eligieron a Rafael López Aliaga y no a Jeanette Alonzo. En la misma línea, Roxana Rocha, vocera de la bancada de diputados, informó que presentaron una denuncia constitucional contra los integrantes del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Según indicó, la acusación incluye presuntas vulneraciones a la Constitución y posibles delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

ALCALDES ELECTOS SE PRONUNCIAN

Por su parte, los alcaldes distritales electos también se pronunciaron sobre la incertidumbre. Mientras algunos expresaron su respaldo a López Aliaga y anunciaron que buscarán coordinar con él, otros señalaron que esperarán la decisión del organismo electoral para establecer contactos con la autoridad metropolitana. Las nuevas autoridades recibieron sus credenciales del Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1, documento que oficializa sus respectivas elecciones y las habilita para asumir sus cargos.