La bancada de diputados de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a quien acusa de presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de señalar una supuesta vulneración de cuatro artículos de la Constitución.

El anuncio fue realizado por la vocera de la agrupación, Roxana Rocha, quien sostuvo que, de prosperar la denuncia, el titular del organismo electoral podría afrontar una eventual destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta diez años.

La parlamentaria precisó que la denuncia deberá ser evaluada por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, instancia que revisará los argumentos y documentos presentados antes de determinar si corresponde admitirla e iniciar una investigación.

CRÍTICAS

Sin embargo, la iniciativa recibió críticas desde otras bancadas. La senadora Ruth Luque cuestionó la medida y consideró que se trataría de un intento de represalia contra Burneo, luego del pronunciamiento del JNE sobre la prohibición de la reelección encubierta de autoridades municipales.

La controversia se produce tras la decisión del organismo electoral que impide que Rafael López Aliaga asuma nuevamente la Alcaldía de Lima, pese a haber participado en las elecciones como candidato a primer regidor de Renovación Popular.