Las fallas en las pantallas y los equipos de sonido durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas generaron cuestionamientos contra el canciller Carlos Espá. Miles de fieles que acudieron a la ceremonia denunciaron dificultades para ver y escuchar al Sumo Pontífice, pese a las largas horas de espera. Además, se informó que el Estado peruano destinó más de 11 millones de soles a contrataciones para la organización del evento.

Desde el Congreso, varios parlamentarios responsabilizaron al ministro de Relaciones Exteriores, al considerar que su sector estuvo a cargo de gestionar las contrataciones y garantizar las condiciones necesarias para la celebración. Algunos legisladores exigieron que Espá asuma su responsabilidad política, sea citado para explicar lo ocurrido e incluso deje el cargo debido a las deficiencias registradas durante la ceremonia.

Sin embargo, desde el oficialismo defendieron al canciller y señalaron que las responsabilidades deben recaer en las empresas contratadas para brindar los servicios. Según esta posición, si los equipos dejaron de funcionar o presentaron deficiencias, las compañías deberán responder por los incumplimientos en el ámbito contractual. Asimismo, descartaron que corresponda una sanción política contra el titular de Relaciones Exteriores.

INCIDENTES DURANTE INGRESO

Por otro lado, la misa también estuvo marcada por denuncias de ciudadanos que cuestionaron el ingreso de algunos congresistas que presuntamente se habrían adelantado en las filas para acceder a la ceremonia. Ante las controversias, la Cancillería reconoció que se produjeron incidentes durante el evento y anunció el inicio de una investigación técnica para esclarecer las fallas y determinar las responsabilidades correspondientes.