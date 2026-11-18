El canciller Carlos Espá deberá responder ante el Parlamento por las fallas registradas durante la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. Diversos legisladores cuestionaron que varios asistentes no pudieran escuchar ni ver al sumo pontífice debido a problemas con los parlantes y las pantallas.

La diputada Marleny Arminta, de Ahora Nación, envió un oficio a la Cancillería para solicitar información detallada sobre los equipos y servicios logísticos que no funcionaron durante la ceremonia. Por su parte, la diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, también pidió explicaciones sobre lo ocurrido.

Además, parlamentarios de distintas bancadas plantean convocar al canciller a la Comisión de Modernización del Estado y Contraloría para que informe sobre la organización del evento.

MÁS CUESTIONAMIENTOS

Entre los cuestionamientos también figura la contratación de una empresa que, según lo señalado durante el debate parlamentario, habría recibido una sanción anteriormente y volvió a prestar servicios para esta actividad mediante contratación directa.