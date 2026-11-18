El Ministerio del Interior realizó una ceremonia de reconocimiento a más de 37 mil efectivos de la Policía Nacional que participaron en el operativo de seguridad durante la visita del papa León XIV al Perú. La actividad se desarrolló en la explanada de dicha institución y destacó el compromiso de los agentes desplegados en las diferentes ciudades y avenidas que formaron parte del recorrido del sumo pontífice.

Durante el homenaje se resaltó la participación de diversas unidades policiales, entre ellas Tránsito, el Escuadrón Verde y la unidad de operaciones especiales (SUAT). También se destacó el trabajo del convoy de seguridad, que incluyó ambulancias y vehículos blindados utilizados para resguardar al pontífice durante sus desplazamientos en el papamóvil.

Al término de la ceremonia, el ministro del Interior, César Astudillo, se refirió a las acciones emprendidas contra la delincuencia y señaló que se han desarticulado más de 500 bandas criminales y 14 organizaciones delictivas. Asimismo, destacó la captura de alias 'Jhonsson Pulpo' como uno de los principales resultados de la lucha contra el crimen. Agregó que se viene trabajando con organismos internacionales como la Unión Europea, el FBI, la DEA y la NAS.

PERSONAL DE INTELIGENCIA

Por otro lado, el titular del sector informó que se ha dispuesto la presencia de personal de inteligencia en unidades de transporte público para atender la problemática de inseguridad que afecta a los transportistas. También señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas entregaría en los próximos días los pagos y bonificaciones pendientes para los efectivos policiales, una deuda que, según indicó, se encuentra comprometida para su cumplimiento.