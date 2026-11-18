El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se refirió a la denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular en su contra, debido a las decisiones adoptadas sobre la entrega de credenciales para la Alcaldía de Lima. El funcionario manifestó que espera que el Parlamento analice el caso sin parcialidad y considere los fundamentos de las resoluciones emitidas por el organismo electoral.

Burneo aseguró que el pronunciamiento cuestionado fue aprobado por el pleno del JNE y no respondió a una decisión individual de su presidencia. En ese sentido, indicó que los integrantes del colegiado evaluaron los diferentes escenarios antes de resolver el caso y sostuvo que su actuación respetó las disposiciones constitucionales y el marco legal vigente.

En relación con la participación de los primeros regidores en las elecciones municipales, el titular del organismo electoral explicó que las candidaturas se presentan mediante listas y que la ciudadanía debe conocer a todos sus integrantes. Señaló que esta información resulta relevante porque un regidor puede llegar a ocupar la alcaldía ante una eventual vacancia u otras circunstancias, por lo que consideró que el JNE mantuvo una posición coherente sobre las reglas electorales.

SOBRE PARTICIPACIÓN EN DEBATES

Finalmente, Burneo se pronunció sobre la participación de Rafael López Aliaga en los debates municipales y precisó que el pleno del JNE no intervino en la definición de las condiciones para estos encuentros. Explicó que fueron las organizaciones políticas, en coordinación con la dirección encargada del organismo electoral, las que establecieron las reglas de participación de los candidatos.