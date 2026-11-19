El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue declarado en reorganización con el objetivo de modernizar sus programas sociales y revisar su estructura administrativa. La medida busca mejorar el funcionamiento de esta cartera y optimizar los servicios que brinda.

La decisión se da en medio del debate político sobre la continuidad y el funcionamiento de algunos ministerios. Durante la campaña electoral se planteó la posibilidad de eliminar determinadas carteras o fusionarlas, entre ellas una eventual integración del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Congreso expresa posiciones divididas

La reorganización generó cuestionamientos desde algunos sectores. La senadora Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, expresó sus dudas sobre los objetivos de la medida y cuestionó que no se hayan explicado claramente sus alcances, pese a que la ministra se presentó ante el Congreso para exponer el presupuesto de su sector.

Por otro lado, la senadora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, respaldó la necesidad de realizar cambios y sostuvo que se debe priorizar la búsqueda de soluciones frente a los problemas que afectan a las mujeres, más allá de las estadísticas sobre violencia.

El proceso tendrá un plazo de 60 días, durante el cual se deberán implementar las acciones destinadas a reorganizar y modernizar el Ministerio de la Mujer. Al término de este periodo se conocerán los alcances de los cambios y las medidas adoptadas en sus programas y estructura administrativa.