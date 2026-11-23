Las revelaciones de Panorama sobre el caso denominado "Los Herméticos del Caudal" generaron reacciones en el Congreso. Parlamentarios de distintas bancadas coincidieron en que se debe esclarecer la presunta concertación de intereses entre empresas de transporte de caudales y funcionarios de la SBS y SUCAMEC.

El diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, señaló que la información debe transparentarse y verificarse, mientras que la congresista Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, pidió que los representantes de ambas instituciones acudan al Parlamento para explicar las circunstancias de las reuniones que son materia de investigación.

TRANSPORTE DE CAUDALES

Los cuestionamientos también alcanzan al proyecto de ley que busca abrir el mercado de transporte de caudales a nuevos operadores. La iniciativa pasó por la Comisión de Economía, pero continúa pendiente en la Comisión de Defensa, situación que generó interrogantes sobre su trámite y las decisiones adoptadas durante su evaluación.

Los parlamentarios señalaron que corresponde al Ministerio Público profundizar las diligencias y determinar si existieron irregularidades. También plantearon que el Congreso solicite información y convoque a los funcionarios involucrados para esclarecer los hechos.