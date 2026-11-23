La presidenta Keiko Fujimori participó en Pucusana en la entrega de 14 maquinarias pesadas donadas por Japón para reforzar las labores de prevención ante el fenómeno El Niño. Los equipos serán trasladados a Lambayeque para atender zonas vulnerables.

Las unidades, valorizadas en S/ 7.7 millones, serán destinadas a las cuencas de los ríos Motupe y La Leche. La mandataria destacó que permitirán ejecutar trabajos de descolmatación, atender emergencias y avanzar en la reconstrucción.

Fujimori se pronuncia sobre críticas a misa del Papa

La jefa de Estado también reconoció deficiencias en la organización de la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas y expresó sus disculpas a los afectados. Asimismo, respaldó al canciller y al gabinete ante una eventual interpelación.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto de Perú, Ecuador y Estados Unidos en la captura de alias “Jolín”, cabecilla de La Nueva Jauría. Sobre las inundaciones en Tumbes, señaló que las Fuerzas Armadas se encontraban en la zona y que se evaluaba una posible movilización.