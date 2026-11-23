El Poder Judicial dispuso el archivamiento de la investigación por colusión agravada que se seguía contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por el denominado caso Gasoducto Sur Peruano. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la solicitud de sobreseimiento presentada por su defensa, al determinar que no existían elementos suficientes para llevar la acusación a juicio oral.

En declaraciones a RPP, el abogado Juan Carlos Portugal, representante legal de ambos investigados, sostuvo que la decisión responde a la falta de pruebas y de una imputación que justifique la apertura de un juicio. Asimismo, afirmó que el sobreseimiento determina la inocencia de sus patrocinados y señaló que, tras el archivamiento, Nadine Heredia podría evaluar su retorno al Perú, aunque recomendó actuar con prudencia.

El letrado también cuestionó el trabajo del desactivado Equipo Especial Lava Jato y calificó de deficientes las investigaciones realizadas contra la expareja presidencial. Entre sus cuestionamientos mencionó la solicitud de prisión preventiva contra Heredia y una intervención en una clínica para obtener su historial médico, procedimiento que, según afirmó, se realizó sin autorización judicial.

FISCALÍA PODRÍA APELAR

Finalmente, Juan Carlos Portugal confirmó que el archivamiento de la investigación deja sin efecto las medidas coercitivas y patrimoniales que afectaban a Humala y Heredia en este proceso. Sin embargo, precisó que el Ministerio Público todavía tiene la posibilidad de apelar la resolución judicial, por lo que la decisión podría ser revisada en una instancia superior.