Dos ministros de Estado acudieron al Congreso de la República para responder ante distintas comisiones sobre temas de sus respectivos sectores. El titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se presentó ante la Comisión de Energía y Minas, mientras que el ministro del Interior, César Astudillo, asistió a la Comisión de Defensa para informar sobre la reforma policial. Inicialmente se había anunciado la participación de tres integrantes del Gabinete, pero el ministro de Salud, Luis Dyer, no acudió a la citación.

La Comisión de Salud esperaba la presencia de Dyer para que informara sobre la adquisición de un lote de suero fisiológico defectuoso importado desde China. El ministro comunicó que no asistiría debido a que se encontraba en el interior del país atendiendo actividades de su agenda. Ante esta ausencia, el presidente de la comisión, Miguel Huamán, anunció que solicitarán la documentación técnica y legal que sustente la compra, valorizada en más de S/ 31 millones, además de esclarecer quiénes autorizaron y distribuyeron el producto a los establecimientos de salud.

En paralelo, la avenida Abancay fue escenario de una nueva protesta de mineros que exigen ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Durante su presentación, Shinno reiteró que la posición del Ejecutivo es no extender su vigencia después del 31 de diciembre y pidió voluntad política para debatir la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). La iniciativa contempla un proceso de formalización de 18 meses para los trabajadores que buscan regularizar sus actividades, pero continúa sin ser debatida en la Comisión de Energía y Minas.

DEMORA EN LA COMISIÓN

La falta de avances legislativos generó críticas de parlamentarios de distintas bancadas. Mientras algunos reclamaron acelerar el debate de la Ley MAPE e incorporar obligaciones ambientales y la participación de comunidades indígenas y campesinas, desde Juntos por el Perú se anunció el respaldo a una nueva ampliación del Reinfo. El presidente del Congreso, Miguel Torres, cuestionó la demora de la comisión, y el diputado Jaime Abensur solicitó agilizar el procedimiento, bajo advertencia de impulsar una denuncia constitucional contra los responsables.