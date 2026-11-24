La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados solicitó este martes el sustento técnico y legal de la compra de cuatro lotes defectuosos de suero fisiológico importados desde China por la empresa Alkofarma. El requerimiento se produjo luego de un informe emitido por Panorama el último domingo que reveló la adquisición de estos productos, cuya utilización representaba un riesgo para los pacientes de cinco hospitales del país.

El presidente de la comisión, Miguel Huamán, informó que el ministro de Salud, Luis Dyer, no acudió a la sesión y sostuvo que las responsabilidades deben alcanzar tanto a las autoridades de anteriores gestiones como a las actuales. Asimismo, cuestionó la actuación de las entidades involucradas y señaló que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) debe anticiparse a los riesgos, mientras que el Instituto Nacional de Salud debe garantizar que los ensayos cumplan con las exigencias técnicas correspondientes.

Por su parte, la directora de Digemid aseguró que los productos observados permanecen inmovilizados y que no llegaron a ingresar a los establecimientos de salud. Explicó que el 7 de julio se realizaron acciones de control en los almacenes de Alkofarma, donde se verificaron 34 lotes. Además, precisó que actualmente permanecen inmovilizados 31.358 frascos de cloruro de sodio, luego de las alertas comunicadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

PIDEN INTERVENCIÓN DE CONTRALORÍA

Durante la sesión, el diputado Carlos Domínguez, de Fuerza Popular, solicitó la intervención de la Contraloría para determinar posibles responsabilidades en el proceso de adquisición. En tanto, el legislador Leo de Paz pidió conocer qué disposición legal permitió realizar la compra sin competencia. El grupo parlamentario busca esclarecer las condiciones en que se concretó la adquisición y establecer responsabilidades por los productos que terminaron comprometiendo la atención de pacientes en cinco hospitales.