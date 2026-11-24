El ministro del Interior, César Astudillo, sustentó ante el Congreso una propuesta de reforma policial que contempla cadena perpetua para los efectivos policiales y militares que integren organizaciones criminales o colaboren con ellas mediante el suministro de armas, municiones, equipos o explosivos.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional al 2030, denominado Mariano Santos, que busca modernizar la institución y fortalecer su capacidad operativa. Según el ministro, se necesita un nuevo perfil de agente, con mayores conocimientos tecnológicos, formación democrática y compromiso con la ciudadanía.

Entre las medidas anunciadas también figuran filtros más rigurosos para el ingreso a las escuelas de la Policía Nacional y la reducción de estos centros de formación. Astudillo señaló que se plantea mantener una escuela de oficiales y reorganizar las sedes destinadas a la preparación de suboficiales.

USO DEL POLÍGRAFO

Asimismo, el titular del Interior destacó el uso del polígrafo como parte de los mecanismos de evaluación para los postulantes, aunque precisó que su aplicación sería voluntaria. Las propuestas buscan reforzar la disciplina institucional y recuperar la confianza de la ciudadanía en la Policía.