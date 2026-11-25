El Congreso de la República enfrenta cuestionamientos por la compra de tarjetas navideñas valorizadas en 1.900 soles cada una, destinadas al personal parlamentario. La adquisición alcanzaría las 5.300 tarjetas, con un costo total superior a los 10 millones 300 mil soles, en medio de cuestionamientos por el gasto público y la situación económica del país.

Según la información difundida, el beneficio estaría contemplado dentro de una negociación colectiva entre el sindicato de trabajadores del Parlamento y la Mesa Directiva. Sin embargo, la entrega también ha generado controversia por la posibilidad de que senadores y diputados reciban este beneficio adicional, pese a contar con remuneraciones y otros conceptos económicos.

Algunos parlamentarios cuestionaron la falta de transparencia en la aprobación del presupuesto del Congreso y señalaron que no tuvieron acceso oportuno al detalle de los gastos. Otros indicaron que la decisión podría ser revisada por una próxima Mesa Directiva, aunque precisaron que el monto sería similar al entregado el año anterior.

DEBATES

En paralelo, la Cámara de Diputados tiene previsto debatir otros temas en su próxima sesión plenaria, entre ellos la autorización de viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Colombia, la posible ampliación del estado de emergencia en Pataz y la citación al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, por temas relacionados con una adenda con Cálidda y la distribución de gas en el sur del país.