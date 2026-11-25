El tren Lima-Chosica podría iniciar operaciones a fines de diciembre, según anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini. El servicio busca conectar Lima Este con el centro de la capital y convertirse en una alternativa de transporte para miles de ciudadanos; sin embargo, el anuncio genera dudas entre usuarios y especialistas sobre las condiciones de la infraestructura ferroviaria.

Algunos vecinos expresaron su desconfianza frente a la fecha anunciada y pidieron que el proyecto no se ejecute apresuradamente. Señalaron que, más allá de poner en funcionamiento el servicio, es necesario garantizar que los trenes y la infraestructura se encuentren en condiciones adecuadas y que el sistema sea seguro y eficiente para los pasajeros.

ESPECIALISTAS OPINAN

El especialista en proyectos ferroviarios, el arquitecto Juan Maguiña, cuestionó la posibilidad de iniciar la circulación sin contar previamente con las condiciones necesarias. Advirtió que se deben habilitar las intersecciones y completar la señalización ferroviaria, pues consideró peligroso poner en funcionamiento el tren sin estos elementos.

Asimismo, cuestionó la velocidad prevista para el servicio y sostuvo que circular a 10 o 15 kilómetros por hora podría prolongar considerablemente el viaje hasta Lima. También señaló que la cantidad de recorridos diarios y las condiciones del convoy podrían limitar su utilidad como alternativa de transporte para los habitantes de Lima Este.