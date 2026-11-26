La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó al ministro de Salud, Luis Dyer, para el próximo 1 de diciembre a las 10:00 a. m., a fin de que informe sobre la situación del dengue, la disponibilidad de camas UCI en distintas regiones y los reportes de suero fisiológico defectuoso.

La invitación se produce luego de que el titular del sector se excusara de asistir a una sesión anterior por compromisos de agenda ministerial. Los parlamentarios buscan conocer las acciones adoptadas frente a estos problemas y exigir respuestas sobre la atención de los casos que afectan a la población.

Durante el debate, algunos legisladores cuestionaron la capacidad del sistema de salud para responder a la emergencia y señalaron la necesidad de que el ministro explique qué medidas se están implementando para enfrentar el incremento de casos de dengue y las dificultades en los servicios hospitalarios.

VISITAS A PEDRO CASTILLO

En la misma jornada, también se informó sobre las 144 visitas registradas del congresista Roberto Sánchez al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, entre enero de 2025 y julio de 2026. Según el reporte, el 27 de julio se contabilizaron 20 visitas en un solo día, entre ellas las de parlamentarios que señalaron realizar labores de fiscalización.