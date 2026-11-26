La iniciativa plantea establecer criterios para regular los precios de los medicamentos que se comercializan en las farmacias de clínicas privadas. Durante el debate, se cuestionaron las diferencias de costos frente a otros establecimientos del mismo rubro.

El proyecto recibió el respaldo de diputados de distintas bancadas, quienes consideraron necesario establecer medidas para proteger la economía de los pacientes. Además, señalaron que el acceso a los medicamentos debe garantizarse sin que los altos precios se conviertan en una barrera.

Proyecto deberá pasar por la Comisión de Salud

La propuesta será evaluada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el próximo martes. De obtener un segundo dictamen favorable, continuará su trámite legislativo ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Si recibe la aprobación correspondiente, el proyecto será enviado al Senado para su revisión y ratificación. De completar todas las etapas del procedimiento legislativo, podrá convertirse en ley.