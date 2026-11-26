El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para que informe sobre los compromisos asumidos por el Perú en el marco del denominado “Escudo de las Américas” y las contrataciones realizadas para la visita del papa León XIV. La moción fue aprobada con 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención, mientras que su admisión a debate obtuvo 71 votos favorables.

Durante el debate, parlamentarios solicitaron conocer los alcances de los acuerdos con Estados Unidos, sus posibles implicancias para el puerto de Chancay, los recursos pesqueros y la autonomía nacional. También cuestionaron los gastos, las contrataciones y las fallas logísticas durante la misa de despedida del pontífice en la base Las Palmas, mientras otros defendieron la cooperación internacional contra el narcoterrorismo y el crimen organizado, así como el impacto económico de la visita papal.

Las intervenciones también incluyeron pedidos para esclarecer las advertencias de la Contraloría sobre las contrataciones, el estado de los pagos, la experiencia de las empresas involucradas y las deficiencias en pantallas, sonido y cableado durante la ceremonia. Algunos legisladores incluso plantearon que el canciller debería ser interpelado o dejar el cargo, mientras otros pidieron que la fiscalización se centre en hechos concretos y en las responsabilidades de cada institución.

FECHA Y HORA

Finalmente, el Pleno acordó que Carlos Espá se presente el martes 1 de diciembre a las 15:00 horas. La propuesta obtuvo 67 votos a favor, 36 en contra y una abstención. La sesión tendrá una duración de dos horas, distribuidas proporcionalmente entre las bancadas, y se desarrollará sin interrupciones.