Mediante las redes sociales, la presidenta Keiko Fujimori informó que acordó con su homólogo de Colombia, Abelardo de la Espriella, postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

"Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones", señaló.

DEBATIRSE HOY

La mandataria Fujimori Higuchi señala también que solicitó al premier Luis Galarreta que pida al Senado dejar sin efecto el requerimiento de autorización de viaje que estaba programado para debatirse hoy.

El viaje a Colombia estaba previsto para el 3 de diciembre, pero la jefa de Estado prefiere postergarlo para liderar las acciones del Gobierno para atender a la población que ha sido afectada por las lluvias.