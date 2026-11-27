La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece mayores sanciones para adolescentes que participen en delitos graves. La propuesta comprende casos de sicariato, violación sexual con resultado de muerte y lesiones graves.

Según lo aprobado, los adolescentes de entre 14 y 16 años podrían recibir entre seis y ocho años de internamiento. Para quienes tengan entre 16 y menos de 18 años, la sanción podría alcanzar los 10 años.

Proyecto contempla cadena perpetua para adultos que recluten menores

La iniciativa también establece sanciones para los adultos que capten o induzcan a menores de edad a cometer delitos. La pena podría llegar a cadena perpetua cuando el responsable sea un familiar o una persona encargada del cuidado del adolescente.

La diputada Roxana Rocha, quien sustentó la propuesta ante la comisión, señaló que el proyecto busca endurecer las medidas contra los menores infractores y agravar las penas para los adultos que se aprovechen de ellos. La iniciativa deberá continuar su trámite legislativo antes de una eventual discusión en el pleno del Congreso.