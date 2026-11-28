La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, antes de trasladarse a Piura. Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron asuntos de interés común para fortalecer la relación bilateral.

La agenda del gabinete binacional comprendió cinco ejes: comercio e inversiones, defensa, seguridad, integración fronteriza y recursos hídricos. Entre los objetivos planteados figuró ampliar el intercambio comercial y reforzar la cooperación entre ambos países.

Fujimori destacó colaboración de Bolivia en captura de «Jhonsson Pulpo»

Durante su pronunciamiento, la mandataria agradeció al Gobierno boliviano por su apoyo en la captura de Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como «Jhonsson Pulpo». Según indicó, fue detenido en Bolivia y posteriormente deportado al Perú.

Por su parte, Rodrigo Paz visitó Lima por segunda vez durante ese año. Su anterior llegada a la capital ocurrió en julio, cuando participó en la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori. Los resultados de los acuerdos abordados en la reunión deberán evaluarse a partir de su implementación.