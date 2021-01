Dr. Fernando Mejía: "Eficacia de vacuna Sinopharm tiene cerca del 80%"

Tras la desconfianza de los peruanos en la vacuna Sinopharm contra el COVID-19, el médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la UPCH, Fernando Mejía, explicó que dicha dosis tiene una eficacia cerca al 80%.

"No confundan la vacuna Sinovac que tiene una eficacia del 50%, con la vacuna Sinopharm que tiene una eficacia al 80%. La eficacia fue medida por la presencia de síntomas. Pero, si tu evalúas los pacientes de forma severa, la eficacia esta 100% para prevenir formas graves", dijo.

Además, comentó que la vacuna China, es una dosis inactiva, metodología estudiada en más de 50 años. "Coges el virus, lo replicas, lo inactivas, y el virus muerto lo inoculas", mencionó Mejía.

Asimismo, Mejía señaló que si no se vacuna a toda la población, no se podrá controlar la epidemia y no se llegará a la inmunidad en toda el país.