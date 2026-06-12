Más del 50% de casos de cáncer en Perú se detectan en etapas avanzadas

Más de la mitad de los pacientes con cáncer en el Perú reciben su diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas. Según el Ministerio de Salud, el 31,12% de los casos se detecta en estadio 4 y otro 21,3% en estadio 3.

Los especialistas explican que muchos tipos de cáncer presentan síntomas poco evidentes, como anemia, pérdida de peso progresiva o molestias digestivas leves, lo que retrasa la búsqueda de atención médica.

La preocupación también crece por el incremento de casos de cáncer de colon en adultos jóvenes. Factores como el sedentarismo, el sobrepeso, la mala alimentación y los antecedentes familiares estarían relacionados con esta tendencia.

Ante esta situación, médicos recomiendan mantener hábitos saludables, reducir el consumo de alimentos procesados y realizar chequeos médicos periódicos a partir de los 30 años para detectar la enfermedad a tiempo y mejorar las posibilidades de recuperación.